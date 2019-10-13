الاطواف الامنية بالقاهرة تكشف لغز خطف مدير مطعم بالساحل

نجحت الأطواف المنية بالقاهرة فى الكشف عن واقعة خطف مدير مطعم بمنطقة الساحل وإكراهه التوقيع على عدد 10 إيصالات أمانة حيث تبين ان مهندس وسائق وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهم ، وامر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة.





وأثناء تواجد خدمة طوف أمنى بــشارع شبرا ـ دائرة القسم اشتبها فى احد الأشخاص حال سيره بمحل الضبط باستبيان الأمر تبين انه سائق قرر بسابقة تلقيه اتصال هاتفي من أخر مفاده اختطاف شقيقه مدير مطعم واحتجازه بدائرة القسم بدعوى قيامه بسرقة مبلغ مالي 28.600 دولار وطلب منه استرداد المبلغ مالي المستولى عليه مقابل إطلاق سراحه .





علي الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي تبين من خلالها صحة الواقعة وبعد الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مهندس كمبيوتر وسائق تم ضبطهما حال تواجدهما بمسكن المتهم الثاني وبصحبتهما المجني عليه .





واعترفا امام العقيد علاء خلف الله مفتش المباحث بارتكاب الواقعة وأقر المتهم الأول أن شقيقه طلب من موظف سحب مبلغ مالي 28.600 ألف دولار من حسابه البنكي ببنك شهير بمدينة الرحاب فتوجه الأخير إلى البنك وبصحبته المجني عليه والذي تربطه به علاقة صداقة وحال تواجده رفقة شقيقه بالشقة سكنهما حضر إليهما المجني عليه وقدم لهما عدد 2 زجاجة عصير وعقب احتسائهما استغرقا فى النوم ، وفور استيقاظهما اكتشفا سرقة المبلغ المالي وعدد 2 هاتف محمول وحقيبة تحوى بعض متعلقاتهم الشخصية





تمكنوا من تحديد مكان اختبائه بمنطقة العصافرة / الإسكندرية فقاما بالاشتراك مع المتهم الثاني باختطافه واحتجازه بمسكن الأخير وإكراهه على التوقيع على عدد 10 إيصالات أمانة لإجباره على رد المسروقات.





تم بإرشاد المتهم الأول ضبط إيصالات الأمانة وأقر بأنه نظرا لارتباطه بعلاقة صداقة بشقيق المتهم الأول وقيام الأخير باصطحابه لسحب المبلغ المالي فخطط لسرقته بإسلوب التخدير .



