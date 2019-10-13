عامل ضجة.. طرح أغنية هشام عباس الجديدة

طرحت شركتا "مزيكا وعالم الفن" أغنية هشام عباس الجديدة "عامل ضجة" - Lyrics Video- على يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.



أغنية "عامل ضجة" هى عنوان ألبوم هشام عباس الغنائي الجديد الذى سيطرح فى الأسواق قريبا، ويضم مجموعة متنوعة، من الألوان والأشكال الغنائية المختلفة.



أغنية "عامل ضجة" من كلمات أسامة محرز وألحان محمد النادى وتوزيع توما.



يذكر أن "مزيكا وعالم الفن"، قاما بطرح 3 أغنيات من ألبوم هشام عباس الجديد هى "شارى بالغالى" و"حذرتك" و"اهربى" وحققت الأغنيات ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور والوسط الفني والإعلامي.



تقول كلمات مطلع أغنية "عامل ضجة":



عامل ضجه الفتره دى كله متكلم عليه



عن جماله الكل قال ده يابخته مكتوباله



اللى يتعرف عليه



لا زيه جاى ولا زيه فات عدى أى تخيلات



فى الحقيقه ليه طريقه يخطف القلب فى دقيقه



خلى قلبى يقول فى ايه

