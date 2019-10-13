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مرأة

احذري.. كوارث صحية تسببها القرفة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:31 م
صدى البلد
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قسم المرأة
يستخدم كثيرين مسحوق القرفة بطريقة كبيرة سواء في الطعام أو كمشروب، ولكن بالرغم من فوائدها العديدة، إلا أنها تسبب أمراض وتترك اثارًا جانبية بجسم الانسان، فتعرف على اضرار القرفة وفقًا لموقع "stylesatlife.

- تراكم السموم
تراكم السموم واحد من الآثار الجانبية التي تسببها القرفة سواء بالشرب او تناولها في الطعام، فيجب ان تتناولها بطريقة متوازنة دون الإكثار منها.

- التهابات الجلد
تسبب القرفة تهييج في الجلد وخاصة للبشرة الحساسة، وتؤدي لظهور البثور والطفح الجلدي وتسبب الاحمرار عند وضعها كماسك للجلد.

- مشاكل في الكبد
يؤدي مشروب القرفة لتسبب في مشاكل بالكبد كما أنه يؤدي للموت المفاجئ، فأضرار تناول القرفة أكثر من فوائدها.

- زيادة ضربات القلب
إن تناول كميات مفرطة من القرفة يؤدي لزيادة ضربات القلب، كما أنها تسبب أضرارا ملحوظة في الجهاز العصبي، وارتفاع في ضغط الدم، فمن الأفضل تجنب وضعها في الطعام باستمرار.

- يزيد من خطر السرطان
تناول الكثير من القرفة يسبب نمو أورام السرطان كما أنه يصاب به الرئتين والكبد والكلى.
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