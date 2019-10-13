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رياضة

تحرك زملكاوي قوي من أجل حسم أولى صفقات الميركاتو الشتوي

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:28 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك
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عمرو الحلوانى
دخل نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور فى مفاوضات جادة مع وادى دجلة للحصول على خدمات محمد عبدالعاطى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

وأبدى مسئولو الزمالك رغبتهم القوية فى ضم عبدالعاطى لاعب وسط وادي دجلة نتيجة القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها وقدرته على صناعة الفارق مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة .

وأوصى الصربي ميتشو مسئولى الزمالك بضرورة ضم لاعب وسط جديد خلال الفترة المقبلة ، نتيجة النقص العددى الكبير الذى يواجه الفريق فى هذه الفترة الجارية ، بعد إصابة محمود عبدالعزيز بقطع فى الرباط الصليبى ، وبقاء فرجانى ساسى وطارق حامد فقط لا غير مع الفريق بجانب محمد حسن ولكنه مصاب حتى الآن .

وكان مسئولو دجلة أعلنوا وضع عدة شروط من أجل رحيل عبدالعاطى للزمالك وهى الحصول على مبلغ مالى كبير بجانب ضم عدد من لاعبي الزمالك .
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