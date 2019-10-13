غدا مؤتمر صحفي للجنة العامة للإعلان عن نتائج انتخابات التجديد النصفي

تعقد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بنقابة الأطباء مؤتمرا صحفيا موسعا لإعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة والفرعيات والنقيب العام , وذلك غدا الاثنين الساعة 12 ظهرا بدار الحكمة.



وكانت المؤشرات النهائية لعمليات فرز أصوات المشاركين بانتخابات التجديد النصفى، قد أوضحت فوز الدكتور حسين خيرى بمقعد النقيب العام، بفارق 2000 صوت عن أول منافسيه.