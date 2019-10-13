اللي زيه عمره ما يموت .. لطيفة توجه رسالة مؤثرة لابن المخرج شوقي الماجري

وجهت الفنانة التونسية لطيفة رسالة لابن المخرج شوقي الماجري بعد وفاة أبيه أثناء لقائها في برنامج "ارب وود".



قالت لطيفة: " أنا عايزة أقول كلمة لـ عمار ابنه ياعمار انت لازم تفتخر أنك ابن شوقي الماجري ستظل تفتخر مدى حياتك بأنك ابن شوقي الماجري لأن اللي زي شوقي عمره ما يموت".



ونشرت الفنانة لطيفة صورا لها من عزاء المخرج الراحل شوقى الماجرى ، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهت الشهير " إنستجرام " .



وعلقت " لطيفة " على الصور قائلة : " الكل بكاك يا شوقى يا غالى. شكرا لكل الفنانين من كل العالم العربى إلى حضروا عزاء الأخ الغالى شوقى الماجرى".



وحرص عدد من نجوم الفن على التواجد فى العزاء منهم النجمتان التونسيتان هند صبري، وعائشة بن أحمد، والفنانة كندة علوش، والاعلامي محمد الغيطي.



وحل الحزن على الحاضرين بالعزاء وعلى الوسط الفني لفراق المخرج الراحل، خاصة وإنه قدم كثيرا من المسلسلات الناجحة منها مسلسلا "أسمهان"، وأبناء الرشيد" وغيرها من الأعمال.



يذكر أن المخرج التونسي شوقي الماجري توفى عن عمر ناهز الـ 57 عاما إثر ذبحة قلبية تعرض لها في القاهرة، حسبما أعلنت عائلته يوم الخميس الماضي.