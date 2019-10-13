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مرأة

مفاجأة للحوامل.. غذاء شهير يحافظ على الجنين

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 07:03 م
صدى البلد
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قسم المرأة
تتعرض الكثير من الحوامل للاصابة بأمراض كثيرة، ولكن يمكنها ان تحمي نفسها مع الجنين بتناول شرائح من الخبز يوميًا، فتعرف على فوائد تناول الخبز وفقًا لموقع “stylesatlife“

الحماية ضد تسمم الحمل
بتناول شريحتين من الخبز يمكن للحوامل حماية نفسها من خطر التسمم الذي يصيب اغلب الحوامل في تلك الفترة، فيكون اعراضة ارتفاع ضغط الدم والارتجاع.

خفض ضغط الدم
تواجه الامهات الحوامل دائما مشكلة خفض ضغط الدم بسبب الاجهاد المفرط والتعب العقلي، ولكن شرائح الخبز تكوم مليئة بالالياف الغنية التي تساعد على مستوى ضغط الدم.

تنظيم السكر في الدم
الحوامل هي اكثر الاشخاص معرضه للاصابه بالسكر، فالخبز يساعد على مستوى السكر في الدم ويمنع من الارتفاع المفاجئ.

الحد من مخاطر الربو
إن القمح الذي يوجد في الخبز يمكننه من تقليل بالاصابة بمرض الربو الذي يصيب اغلب الحوامل، والذي يؤدي به الحال لمشاكل في التنفس.
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