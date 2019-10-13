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مرأة

قبل ما تحدد علاجها .. اعرف أنواع التهابات اللثة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:42 م
قبل ماتحدد علاجها
قبل ماتحدد علاجها .. اعرف انواع التهابات اللثة
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اسماء محمد
يعانى عدد كبير من الناس من مشاكل التهابات اللثة ويقومون بأخذ العلاج بطريقة عشوائية او عامة ولكن مالا يعلمه عدد كبير من الناس أن علاج التهابات اللثة يختلف حسب نوع الالتهاب المصاب به الانسان واسبابه.

وأوضح موقع "boldsky" أن هناك 3 أنواع من التهابات اللثة التى تصيب الناس فى مختلف المراحل العمرية ، وهى:

التهاب اللثة المزمن:
احد الاشكال الشائعة من التهاب اللثة ، وتحدث هذه الحالة بسبب تراكم البلاك وشائع عند البالغين. ومع ذلك ، يمكن التخلص منه مع العلاج المبكر، ولكنه يزداد سوءًا إذا ترك دون علاج .

التهاب اللثة العدواني:
يحدث بشكل رئيسي في مرحلة الطفولة ولكنه قد يصيب البالغين الأصغر سنا،وتسبب هذه الحالة التدمير السريع للأنسجة والعظام المحيطة بالأسنان وتؤدي إلى فقد الأسنان مبكرًا إذا تركت دون علاج، ويصيب عمومًا المراهقين السود والرجال مقارنة بالجنس الأبيض والإناث.

أمراض اللثة:
تؤدي هذه الحالة إلى نخر الأنسجة "نقص إمدادات الدم" والعدوى الناجمة عن وفاة أنسجة اللثة ، ودعم عظام وأربطة الأسنان، ويحدث بشكل عام في الأشخاص الذين قمعوا الجهاز المناعي ، مثل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الذين يخضعون لعلاج السرطان

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