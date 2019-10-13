الجدع صاحب صاحبه .. شيكو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مع فان دام

شارك الفنان هشام محمد "شيكو" جمهوره بصورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر شيكو بالصورة مع الممثل العالمي" فان دام "، معلقا عليها قائلا "فان دام الجدع صاحب صاحبه عشرة العمر في ضهر بعض دايما يا اخويا".



ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "منور الدنيا يا شيكو" و " حلوة عشرة العمر دي" و "فان دام لما الزمن جار عليه".



على جانب آخر، ينتظر شيكو عرض مسلسله الجديد «اللعبة»، والذي كان من المفترض عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.



مسلسل "اللعبة" من بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، ومحمد ثروت ومي كساب وميرنا جميل، وسامي مغاوري، تأليف كل من أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وأشرف على وفادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.