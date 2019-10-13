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أخبار البلد

شاهد.. صور من مشاركة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:19 م
الرئيس السيسى خلال
الرئيس السيسى خلال مشاركته فى الندوة التثقيفية
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محمد عبد المنعم
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقائع الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين، التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تحت عنوان "أكتوبر .. إرادة وتحدى"، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وقدمت الندوة نماذج لبعض الملاحم والبطولات، التى حفلت بها معارك الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد، والجهود الحالية فى القضاء على الإرهاب بشمال ووسط سيناء والتي تأتى تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة، بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وبدأت وقائع الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغى.
شاهد.. صور من مشاركة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة
شاهد.. صور من مشاركة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة
شاهد.. صور من مشاركة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة
شاهد.. صور من مشاركة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة
شاهد.. صور من مشاركة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة
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