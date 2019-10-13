شاهد.. صور من مشاركة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقائع الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين، التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تحت عنوان "أكتوبر .. إرادة وتحدى"، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.



