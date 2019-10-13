رئيس أكاديمية البحث العلمي: فخور كوني كنت طالبا بعلوم طنطا

وجه الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي الشكر الي الدكتور مجدي سبع والدكتور عبدالعزيز عبدالدايم عميد كلية علوم طنطا، بعد تكريمه خلال احتفالية اليوبيل الذهبي لكلية العلوم جامعة طنطا من الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة ومنحه درع الجامعة.



وقال الدكتور صقر في تصريح صحفي، افتخر بجامعة طنطا ، حيث أنني خريج كلية العلوم بالجامعة ، وأشار الي أن كل ما تعلمه سواء في عمله او بالإدارة او مسيرته في مجال البحث العلمي كان الأساس فيه جامعة طنطا.



وأشاد "صقر" بما أعلنة الدكتور مجدي سبع خلال الحفل بدعمه المطلق للبحث العلمي بكلية علوم طنطا ، وقال أن البحث العلمي سيظل بخير في مصر طالما ظلت كليات العلوم بالجامعات بخير.



وأبدى رئيس أكاديمية البحث العلمي سعادته بحضور اليوبيل الذهبي بحضور كوكبة من العلماء وجيل الرواد وأساتذة كلية العلوم.