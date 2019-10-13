Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

موقف محرج للفنانة لبلبة في ختام مهرجان الإسكندرية.. تعرف عليه

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:21 م
لبلبة
لبلبة
Advertisements
أحمد إبراهيم - شيري نبيل
وقعت الفنانة لبلبة في خطأ عندما تناست اسم جائزة أفضل ممثلة والتي حملت اسم الفنانة نبيلة عبيد حيث كان يطلق عليها اسم الفنانة الراحلة فاتن حمامة في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وكان هذا الخطأ دافعا للناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان للتدخل و تعديل الخطأ وتصحيحه على الهواء بقوله أصبحت جائزة أفضل ممثلة باسم الفنانة نبيلة عبيد.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط يقام بمسرح سيد درويش أوبرا الاسكندرية والدورة مهداه إلى الفنانة نبيلة عبيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نبيلة عبيد تكشف حقيقة تجسيدها شخصية زوجة شاه إيران

وقفة لفناني 30 دولة للتنديد بالإرهاب على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي.. الجمعة

إطلاق اسم نبيلة عبيد على جائزة أفضل ممثلة

درب السما يقترب من الفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الإسكندرية

تعرف على اسم الفائز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان الإسكندرية

أول تعليق للمخرج السوري جود سعيد بعد حصوله على جائزة أفضل فيلم بمهرجان الإسكندرية

ترشيحاتنا

بحضور السيسي.. عمر العبد اللات يبهر الجميع بأغنية يحكى أن

رجل يعود إلى منزله بعد 7 ساعات من قيام أسرته بدفنه.. تفاصيل مثيرة

مصر تتحدى الفقر المائي.. 5 إجراءات حاسمة من الحكومة لمواجهة أزمة المياه

مصر للطيران تكشف حقيقة قيادة محمد رمضان إحدى طائراتها

تعرف على نوع وماركة سيارة الشيف "بوراك" .. صور

وصلة رقص فضحتها.. نسرين ادعت أنها معاقة للحصول على 260 ألف جنيه استرليني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنها عارضة أزياء.. سالي عبد السلام تتألق بالموف

مين الأجمل؟.. وفاء عامر ولوسى ولبلبة في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي

بـ شعر كيرلي .. راندا البحيري تبرز مكياجها في جلسة تصوير جديدة