موقف محرج للفنانة لبلبة في ختام مهرجان الإسكندرية.. تعرف عليه

وقعت الفنانة لبلبة في خطأ عندما تناست اسم جائزة أفضل ممثلة والتي حملت اسم الفنانة نبيلة عبيد حيث كان يطلق عليها اسم الفنانة الراحلة فاتن حمامة في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.



وكان هذا الخطأ دافعا للناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان للتدخل و تعديل الخطأ وتصحيحه على الهواء بقوله أصبحت جائزة أفضل ممثلة باسم الفنانة نبيلة عبيد.



يذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط يقام بمسرح سيد درويش أوبرا الاسكندرية والدورة مهداه إلى الفنانة نبيلة عبيد.