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سيارات

إقالة رئيس رينو التنفيذي بعد تضامنه مع رئيسها السابق

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:21 م
صدى البلد
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كريم عاطف
بعد أن صوت مجلس إدارة شركة رينو على إقالة ثيري بولور بشكل فوري، عينت كلوتيلد ديلبوس كرئيسة تنفيذية مؤقتة للشركة حتى يتم الانتهاء من تحديد الرئيس التنفيذي الجديد.

جاء هذا في بيان رسمي بعد ظهور تقارير تتحدث عن رغبة رينو في قطع أي روابط متبقية مع رئيسها السابق كارلوس غصن، ويعد بولور قريبًا من غصن كونه من أوائل الرؤساء التنفيذيين الذين أدانوا اعتقاله باعتباره مؤامرة من نيسان، وبسبب هذا الموقف، لم تثق نيسان في بولور، في حين تم وصف علاقته برئيس مجلس إدارة رينو الحالي، جان دومينيك سينارد، على أنها ودية.

يذكر أنه قبل الإعلان الرسمي للشركة مباشرة، قال بولور إن هذا “انقلاب” و”انتزاع للقوة” خلال مقابلة مع Les Echos، وقال بولور إن هذه الطريقة في المعاملة لا تناسب هذا الوضع، مؤكدًا أنه لا يعلم ما هو الخطأ الذي فعله على المستوى التشغيلي ليتم الاستغناء عنه.

على صعيد آخر، فقد انضمت كلوتيلد ديلبوس إلى شركة رينو في عام 2012 كمراقبة مجموعة، وفي عام 2016، تم تعيينها في منصب المدير المالي، وسيتولى جان دومينيك سينارد رئاسة رينو خلال هذه الفترة المؤقتة.
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