تنفيذ 5 أسواق تجارية بمدينة الشروق

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه جار تنفيذ 5 أسواق تجارية بمناطق (الحي الثالث شرق - الحي الثاني غرب - الإسكان الاجتماعي) بالمدينة.



وتابع، يتم كذلك تنفيذ سوق تجاري بمنطقة مركز للشباب بمنطقة النوادي (شرق المدينة)، وكذا وحدة طب الأسرة بمشروع "سكن مصر" شرق المدينة، وتم الانتهاء من تنفيذ 6 أسواق تجارية بمناطق (مشروع JANNA - الحي الأول - الحى الرابع شرق - مناطق العمارات "1 - 3 – 5")، و3 مدارس بمناطق (الإسكان العائلي - إسكان المستقبل - الإسكان الاجتماعي)، وحضانة بمشروع "سكن مصر" شرق المدينة.



وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه جارٍ تنفيذ 29 مشروعًا للطرق بالمدينة، وتم الانتهاء من تنفيذ 21 مشروعًا آخر، كما تم إعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الكهرباء بنسبة 100% ، واتخاذ عدد من الإجراءات لمجابهة الأحمال المستقبلية والقضاء على مشكلة تذبذب وانقطاع التيار، وجار تنفيذ المشروع القومي "2 مليون خط" والمتضمن مدينة الشروق (القطاع الشرقي) كمرحلة أولى بتكنولوجيا الـ(FTTH) لتحسين شبكة الإنترنت والحصول على سرعات عالية.

