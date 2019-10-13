تعرف على أعراض تلف مساعدين السيارة

يعتبر المساعد او ممتص الصدمات في السيارة جزء لا يتجزأ من نظام التعليق بها , وله دور مهم جدا لراحة الركاب والسائق ويسبب تلفه العديد التأثيرات على السيارة والركاب , فعند تلف المساعد يسبب مشاكل لعجلات السيارة ويؤثر على احتكاكها بالطريق .



مما قد يتسبب في تمايلها على الطريق مما قد ينتج تدهور في أداء السيارة , فمن الطبيعي تلف المساعدين بعد فترة من استعماله في السيارة فهو كغيره من القطع الأخرى , فمع مرور الوقت يتعرض للتلف ويجب تغييره .



وأهم أعراض تلف المساعدين في السيارات .



- أولا : انخفاض السيارة لـ لاسفل من الأمام , ففى حالة الضغط على الفرامل تغوص السيارة من الجهة الأمامية وتتاخر في العودة الى الوضع الطبيعي



- ثانيا : اهتزاز عجلة القيادة , فعند عمل المساعدين بشكل جيد يقوم بإبقاء اطارات السيارة متماسكة مع الأرض مما يمنع اهتزاز عجلة القيادة



- ثالثا : تلف في الإطارات , يسبب تلف المساعدين مشاكل عديدة مع الاطارات فمع تلفه تعاني الاطارات من فقدان دور ممتص الصدمات والذي يقوم على جعل العجلات متماسكة مع الأرض وتسهيل عملية الاحتكاك بدون التأثير على الإطار وجعله يدوم لفترة أطول .