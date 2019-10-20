فيديو جراف | لماذا رفضت حفيدة الملكة إليزابيث الزواج الملكي

نشر موقع صحيفة daily mail البريطانية، أنباء عن رغبة الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث الثانية، في عدم إقامة حفل زفاف ملكي كما اعتادت العائلة الملكية البريطانية طوال تاريخها.



وبحسب الأخبار المنتشرة حول زفاف الأميرة بياتريس المرتقب في 2020، فإنها طلبت من والديها التخلي عن فكرة الزفاف الملكي الفخم مثل الذي أقيم لشقيقتها الأميرة يوجيني، وكذلك للأمير هاري.



وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على سبب رفض الأميرة للزفاف الملكى.