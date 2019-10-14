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مرأة

بأقل من 2 جنيه.. وصفة سحرية لتنظيف الأسنان

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 04:28 ص
تبييض الاسنان
تبييض الاسنان
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آلاء حسن
تعتبر الأسنان من أهم مظاهر العناية بالفم نتيجة لجمال ضحكة الإنسان، ويحاول الأشخاص جاهدين للحصول على بياض ناصع.

ويلجأ البعض إلى عمليات تنظيف الأسنان أو تبييضها باستمرار وهذا ما يجعلها ضعيفة ومعرضة للوقوع، واليكم وصفة سهلة وبسيطة ولا تتعدي الثلاث جنيهات وفقًا لموقع bold sky :

المكونات

ملعقة صغيرة من الكركم
ملعقة صغيرة من الماء

الطريقة:
يتم خلطهم حتى يصبح الخليط متجانسا، ومن ثم تؤخذ كمية صغيرة من الخليط وتضعها على فراشة جافة وتقوم بتنظيف الأسنان من الأعلى إلى الأسفل والعكس بطول الاسنان لمدة خمس دقائق فقط ستلاحظين النتيجة، وكرري الوصفة مرة كل أسبوع.
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