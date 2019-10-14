ضابط وزوجته متهمان بقتل ابنتهما الرضيعة بعد تعذيبها

اتهم ضابط شرطة في ولاية نيوجيرسي وزوجته بالتسبب في وفاة طفلتهما البالغة من العمر ثلاثة أشهر العام الماضي.



ووفقا لما نشرته شبكة " فوكس نيوز" الامريكية أعلن مكتب المدعي العام لمقاطعة ميرسر يوم الجمعة أن دانييل بانيستر يواجه تهمة القتل من الدرجة الأولى بعد تحقيق دام أشهر في مقتل ابنته هيلي.



كما تم اتهام زوجة ضابط شرطة بلدة إوينج ، كاثرين ، بتهمة القتل غير العمد من الدرجة الثانية.



وفقا للسلطات ، فإن ضابط الشرطة وزوجته متهمان بالاعتداء المتكرر على ابنتهما الرضيعة خلال فترة حياتها القصيرة.



وكانت الفتاة البالغة من العمر ثلاثة أشهر توفيت بعد ستة أيام من إصابتها.



يقال إن وثائق المحكمة تزعم أن الضابط بانيستر كان مسؤولًا عن الإصابات التي عانت منها ابنته في أوائل أكتوبر وحتى 5 ديسمبر 2018.