شوقي غريب يكشف حقيقة إصابة رمضان صبحي

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن حقيقة اصابات المنتخب في مباراة جنوب إفريقيا.



وقال شوقي غريب في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "محمد صادق يعاني من شد في العضلة الخلفية وسنعرف مدة غيابه ولكنها إصابة بسيطة".



وأضاف غريب "تحدثت مع رمضان صبحي عقب الخروج من أجل أن يكون في الصورة أن التبديلات من أجل تجربة أكبر عدد من اللاعبين".



وعن حقيقة إصابته قال "رمضان صبحي خرج لأسباب فنية ولم يتعرض لأي إصابة".