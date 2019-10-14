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رياضة

عاجل .. إصابة نجم الزمالك بالإغماء عقب الفوز بدوري أبطال أفريقيا أمام سبورتينج

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:19 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
توج يد الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي والـ12 فى تاريخه على حساب سبورتنج بنتيجة 33-31 المقامة فعالياتها بالرأس الأخضر.

وعقب المجهود الكبير الذي تعرض له خلال المباراة، سقط يحيى الدرع مغشيًا عليه، حيث كان يعاني من ضغط الدم وقام الجهاز الطبي بالركوض على اللاعب وجلب بعض العصائر من أجل إفاقته، وسط التفات من لاعبي الزمالك.

وبهذا الفوز أصبح الزمالك الأول أفريقيًا من حيث عدد الألقاب بـ 12 لقبا متفوقًا على مولودية الجزائر صاحب الـ11 لقبا والأهلى صاحب الخمسة ألقاب.

ونجح الزمالك فى الشوط الاول الاضافي بإنهائه بفارق اثنين علي حساب سبورتنج لتكون النتيجة 29-31.

وحسم الزمالك لقب بطولة إفريقيا فى الشوط الإضافي الثاني بنتيجة 33-31.
عاجل .. إصابة نجم الزمالك بالإغماء عقب الفوز بدوري أبطال أفريقيا أمام سبورتينج
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