Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لن تصدق ماذا قال جورج قرداحي عن السعودية لحظة تكريم نجوم العالم بموسم الرياض

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:17 ص
جورج قرداحي في موسم
جورج قرداحي في موسم الرياض بالسعودية
Advertisements
على صالح
أعرب الإعلامي اللبناني جورج قرداحي أثناء تكريمه ضمن فعاليات صناعة الترفيه في موسم الرياض بالسعودية، عن سعادته لوجوده على أرض المملكة. 

وقال قرداحي في كلمته اثناء تكريمه بموسم الرياض، في فعاليات صناعة الترفيه، وتقديمه لنجوم الفن من جميع دول العالم، « أنا سعيد لأنهم اتاحوا لي فرصة العودة الى هذه الارض التي اشتقت اليها وإلى اهلها الطيبين والاعزاء الى قلبي لأنهم منحوني فرصة تقديم لحظة تكريم نجوم صنعوا الفرح في نفوسنا في حياتنا في مجتمعاتنا في اوطاننا».

وأضاف بعد تصفيق حار، قائلا: إن المملكة العربية السعودية تعيش منذ فترة ليست ببعيدة عصرا جديدا زمنا جديدا مشرقا واعدا تضج في حناياه عزيمة القرار وروح الشباب والحداثة والإصلاح والمسئولية. 

وتابع أنه مسار يدعو حقيقة الى الفخر والاعجاب والتفاؤل مستقبلا .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطلوب في موسم الرياض.. تركي آل الشيخ يبحث عن موهبة فنية عبر السوشيال ميديا

تركي آل الشيخ ينشر فيديو دعائيا لـ اليوم الوطني السعودي الـ89

تركى آل الشيخ ينشر فيديو لأحد المواهب ويطلب منه التواصل معه .. شاهد

تركى آل الشيخ يعرف الجماهير بمواهب المشتركين فى موسم الرياض.. فديو

تركى آل الشيخ ينشر صورة من استعدادات هيئة الترفيه لموسم الرياض

تركي آل الشيخ: نادي ألميريا الإسباني يتحدى أي فريق عربي على أرضه

ترشيحاتنا

خالد الغندور يوجه رسالة نارية للإعلام الرياضي .. تعرف على السبب

اعرف السر.. لوسي تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي غاضبة

لن تصدق ماذا قال جورج قرداحي عن السعودية لحظة تكريم نجوم العالم بموسم الرياض

أحمد عيد يكشف كواليس حديثه مع ميتشو عن تدريب الزمالك

شاهد .. مباراة الزمالك وسبورتنج في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد

كذب وتحريف.. السعودية تكشف عن فضيحة جديدة لـ الجزيرة القطرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور من حريق كنيسة مارجرجس بحلوان

بفستان جريء .. دينا الشربيني برفقة عمرو دياب في السعودية.. شاهد

اوعى الأسد.. زينة فى إطلالة كاجوال بالأبيض.. شاهد