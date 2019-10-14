ماذا يحدث للجسم عند تناول علبة زبادي يوميًا

يعد الزبادي من أكثر منتجات الألبان استهلاكًا، ويمكن استخدامه في الوجبات العادية والخفيفة بالاضافة إلى السلطات والحلويات.



ويمتلك الزبادي فوائد صحية مثيرة للإعجاب وفقًا لموقع bold sky، نتيجة لاحتوائه على العديد من المغذيات ومنها الكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنسيوم.



ويعتمد العديد من الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية صحية على الزبادي كاروتين يومي نتيجة لفوائده العديدة.



فوائد الزبادي



- مصدر للبروتين نتيجة لدعمه لعمليات الأيض في الجسم عن طريق زيادة حرق السعرات الحرارية خلال اليوم، كما أنّه ينظم الشهية.



- يساهم في الوقاية من بعض الحالات التي تصيب الجهاز الهضمي مثل عدم تحمل اللاكتوز، والإسهال، والإمساك، وسرطان القولون، وداء الأمعاء الالتهابي.



- تعزيز الشعور بالشبع مما يؤدي إلى التقليل من إجمالي السعرات المستهلكة، وهو أمر مفيدٌ للسيطرة على الوزن.



-التقليل من خطر ارتفاع ضغط الدم بجانب التقليل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.