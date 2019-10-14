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أخبار العالم

حقيقة وجود مباحثات سرية بين السعودية وإيران

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 04:30 ص
الأمير تركي الفيصل
الأمير تركي الفيصل
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شريف سيد
أكد الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية السابق، حسن نوايا السعودية تجاه إيران، مشيرا إلى أن الأمر أصبح بين يد طهران الآن لتحديد طريقة التعامل معها.

وقال الفيصل في حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "على إيران تحديد طريقة التعامل معها، أما أن تكون حليف للإستقرار في المنطقة، وهنا يمكن إجراء مشاورات، أو تستمر في استهداف السعودية، وهو ما سترد عليه الرياض وحلفائها".

وحول وجود تواصل بين إيران والسعودية، نفى رئيس الاستخبارات السعودية السابق وجود حلقة وصل بين السعودية وإيران، حتى سرية.

وأضاف أن إيران لم تكشف عن بادرة حسنة من جانبها، من أجل إجراء مباحثات معها.
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