بإطلالة جذابة..دينا تبهر متابعيها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة الاستعراضية دينا، صورة جديدة عبر قصتها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة جذابة وساحرة.



وأطلت دينا بـ فستان أسود قصير ، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارات، وانتلعت فى قدميها حذاء أرضيا بدون كعب وذات اللون الأسود، وحملت فى يديها شنطة بسلسلة طويلة ذات اللون الاسود.



ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب بألوان ترابية التى تبرز جمالها وأبرز جاذبية عينيها بالماسكرا والايشادو، وكان شعرها منسدلًا على كتفيها مما أبرز رقة إطلالتها.





أبرز إطلالة الراقصة دينا جمالها وجعلتها تبدو فى العشرينات من عمرها.





إليكم أحدث إطلالة الراقصة دينا بفستان أسود قصير.