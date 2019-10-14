تعليق ساخر من بيومى فؤاد على صورة محمد صلاح.. شاهد





رينا يديم الضحكه الحلوه😊♥️.





نشر محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" من صباح اليوم.وعلق الفنان بيومى فؤاد على الصورة مازحا: "مش ناوي تبعت رقم البرازيلية لأخوك بيومي يابو صلاح 😁"وجاءت تعليقات متابعيه بالاعجاب والسخرية من صورة مع الفتاة البرازيلية كالتى:منور الدنيا يا فخر العربالصورة وحشة من غير البنت 😁ام مكه عملت فيك ايهمنور يابو صلاحوتلقى محمد صلاح أنباء جيدة بشأن الإصابة التي تعرض لها فى المباراة التى أقيمت بين فريقه ليفربول وليستر سيتى فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، حيث كشفت العديد من التقارير الصحفية أن إصابة محمد صلاح عبارة عن جزع بسيط فى كاحل القدم، وسيحتاج إلى راحة لمدة أسبوع واحد فقط وسيعود بعدها إلى الملاعب للمشاركة مع فريقه من جديد.