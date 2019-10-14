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رياضة

تعليق ساخر من بيومى فؤاد على صورة محمد صلاح.. شاهد

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:49 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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رنا اشرف
نشر محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" من صباح اليوم.

وعلق الفنان بيومى فؤاد على الصورة مازحا: "مش ناوي تبعت رقم البرازيلية لأخوك بيومي يابو صلاح 😁"

وجاءت تعليقات متابعيه بالاعجاب والسخرية من صورة مع الفتاة البرازيلية كالتى:

منور الدنيا يا فخر العرب

الصورة وحشة من غير البنت 😁

ام مكه عملت فيك ايه

منور يابو صلاح

رينا يديم الضحكه الحلوه😊♥️.

وتلقى محمد صلاح أنباء جيدة بشأن الإصابة التي تعرض لها فى المباراة التى أقيمت بين فريقه ليفربول وليستر سيتى فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، حيث كشفت العديد من التقارير الصحفية أن إصابة محمد صلاح عبارة عن جزع بسيط فى كاحل القدم، وسيحتاج إلى راحة لمدة أسبوع واحد فقط وسيعود بعدها إلى الملاعب للمشاركة مع فريقه من جديد.


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😀

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