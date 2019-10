مواجهات شرسة في دوري السلة .. الزمالك أمام القناة .. الأهلي يواجه الطيران

تنطلق اليوم الاثنين منافسات دور ال16 من بطولة الدوري الممتاز أ "رجال " لكرة السلة وتعد مباراة الزمالك أمام القناة أبرز المواجهات .



وجاءت باقي المواجهات كالتالي :



الزمالك vs القناة .. المرتبط 4 عصرا ، الرجال 6 مساء

م. للتأمين vs أ. الجياد .. المرتبط 2 ظهرا ، الرجال 6 مساء

سبورتنج vs طنطا .. المرتبط 4 عصرا ، الرجال 6 مساء

الاهلي vs الطيران .. المرتبط 8 مساء ، الرجال 6 مساء

الجزيرة vs الشمس .. المرتبط 4 عصر ، الرجال 8 مساء