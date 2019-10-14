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رياضة

مواجهات شرسة في دوري السلة .. الزمالك أمام القناة .. الأهلي يواجه الطيران

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:46 م
كرة السلة
كرة السلة
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عبدالله هشام
تنطلق اليوم الاثنين منافسات دور ال16 من بطولة الدوري الممتاز أ "رجال " لكرة السلة وتعد مباراة الزمالك أمام القناة أبرز المواجهات .

وجاءت باقي المواجهات كالتالي :

الزمالك vs القناة .. المرتبط 4 عصرا ، الرجال 6 مساء
م. للتأمين vs أ. الجياد .. المرتبط 2 ظهرا ، الرجال 6 مساء
سبورتنج vs طنطا .. المرتبط 4 عصرا ، الرجال 6 مساء
الاهلي vs الطيران .. المرتبط 8 مساء ، الرجال 6 مساء
الجزيرة vs الشمس .. المرتبط 4 عصر ، الرجال 8 مساء
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