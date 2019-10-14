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فن

محمد رمضان يعلن موعد حفله بالرياض.. شاهد

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:06 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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القسم الميدانى
نشر الفنان محمد رمضان على حسابه الشخصى "إنستجرام" صور جديدة لأول زيارة له بالرياض مع التعاقد على حفلته الأولى فى 1 نوفمبر القادم.

وعلق على الصورة: "في أول زيارة لمدينة الرياض وجدت التقدير وحُسن الأستقبال والحب الشديد لبلدي ولشخصي .. ربنا يديم المحبة وإنتظروا حفلتي الأولى في السعودية في أول نوڤمبر ان شاء الله".

وجاءت التعليقات كالآتى:

اسطوره بكل مكان

حلو اووي ومن نجاح لنجاح

حبيبي قلبي ي رمضان

تستاهل يا اسطوره كل المحبه و التقدير

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل "زلزال" والذي خاض بطولته بجانب الفنانة حلا شيحة، حيث كان المسلسل هو العمل الأول لها بعد قرار عودتها للتمثيل بعد سنوات طويلة من اعتزال الفن.

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