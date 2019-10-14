جولة لـ وزيرتي الهجرة والتخطيط فى اقتصادية القناة..وفد المستثمرين المصريين بالخارج يتعرف على خطط تنموية حقيقية.. إتاحة حوافز إضافية للمصنعين..و يحيى زكي: نعمل للوصول للعالمية

-وزيرة الهجرة:

اقتصادية القناة تفتح آفاقًا استثمارية رحبة في مجالات متنوعة وواعدة

-وزيرة التخطيط:

حوافز للمصنعين والحكومة جهزت 4500 وحدة صناعية

-المهندس يحيى زكي: