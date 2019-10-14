أبو العينين: مصر حققت إعجازا بالاستثمار والاقتصاد في سنوات قليلة

أكد محمد أبو العينين رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن رئاسة إبراهيم العربى لاتحاد الغرف التجارية تعتبر مكاسب للاتحاد خاصة خلال الفترة الحالية والتى تعتبر فترة النهوض، التى يتحدث عنها العالم كله بأن مصر هى رائدة الدول العربية فى الاستثمار والاقتصاد.



وأضاف أبو العينين، خلال اجتماع هيئات مكاتب الشعب العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الاثنين، أن هناك فرقا بين السياسات والتشريعات عند بناء الدولة، فمصر لابد أن تكون متقدمة ومفتاح هذا التقدم الاستثمار والتصنيع، والإنتاج ، لافتا إلى أن المستثمر هو بوابة التقدم.



وأشار أبو العينين، إلى أننا حققنا إعجازا خلال سنوات قليلة، والمؤسسات الدولية العالمية تشهد بذلك، لافتا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد على الإصلاحات الاقتصادية التى تمت من توافر للأراضي بمساحات كبيرة، وانخفاض معدلات البطالة.







