عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية يكشف تعليق البابا تواضروس الثاني على فيلم السرب

القمص موسى إبراهيم
القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الارثوذكسية

علق القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الارثوذكسية على الاحتفال بعيد القيامة المجيد، قائلا: ان ما يميز أعياد المصريين التشارك والتفاعل والتواجد معا وشاهدنا ان كل أطياف المجتمع المصري حضرت للاحتفال والتهنئة.

وأضاف موسى إبراهيم في مداخله هاتفيه مع الإعلامية انجي أنور في برنامجها مصر جديده الذي يذاع على قناه اي تي سي الفضائيه ان البابا تواضروس ركز في كلمته على قيمه الغفران غفران الله للإنسان وغفران الانسان للإنسان والتغاضي عن العثرات وان عدم الغفران يعني الصراع والصدام.

وأوضح أن تعليق البابا تواضروس على فيلم( السرب) هو فكرة الفيلم ومحتواه الذي يعبر عن ترجمه للتوجه الجديد في الجمهورية الجديدة وتوثيق لبطولات القوات المسلحة كذلك ان الفيلم سيبقى شاهد للأجيال القادمة ويحمل معاني رائعة للثأر السريع للأقباط الذين استشهدوا في ليبيا.

الكنيسة الأرثوذكسية عيد القيامه المجيد القمص موسى إبراهيم فيلم السرب القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طليقة نجم الأهلي السابق تخلع الحجاب

رد فعل صادم من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك أمام سموحة

شم النسيم.. الأرصاد تكشف عن طقس غدا الاثنين

رايح يعتزل .. نجم الزمالك السابق ينتقد عبد الله السعيد

بعد تغريمه 50 ألف جنيه.. حقيقة رحيل موهوب الأهلي بعد جمع متعلقاته

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

الزمالك يتعرض للهزيمة.. خالد الغندور يعلق على الخسارة من سموحة في الدوري

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

صفقة جيدة.. هيئة البث الإسرائيلية: جالانت دعا نتنياهو للموافقة على المقترح المصري

وزيرة الهجرة: 1.9 مليار دولار قيمة أوامر دفع المستفيدين بمبادرة سيارات المصريين بالخارج

أيمن الرقب: إسرائيل وافقت على إطلاق سراح مروان البرغوثي بهذا الشرط

إيلون ماسك يتنبأ بأن الدولار لن يساوي شيئًا .. ما القصة ؟

14 خدمة مقدمة.. وزير الهجرة تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج|فيديو

رغم مراوغات إثيوبيا.. تدفق حصة مياه تاريخية من منابع النيل لـ مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تغريمه 50 ألف جنيه.. حقيقة رحيل موهوب الأهلي بعد جمع متعلقاته

تعليق صادم من ناقد موضة على ملابس هيفاء وهبي في البحرين| شاهد

سعر فستان إليسا في أمريكا يثير ضجة.. مبلغ خرافي

أخبار السيارات| الصين تغزو أوروبا.. أسرع طراز في العالم.. انخفاض أسعار سيات ربع مليون جنيه.. 7 نصائح لزيادة مدى الأنواع الكهربائية.. وشركة ستعيد للمشترين أموالهم حال انخفاض أسعار المنتجات

فيديو

فيه ناس عايزين يخلصوا مني والأهلي مش في حساباتي.. تصريحات مثيرة لعمرو وردة

هدايا شم النسيم.. إجازة وتخفيضات من الحكومة للمواطنين

يا نحلة.. هيفاء وهبي تطرح أحدث أغانيها

وباء جديد يهدد هذه الدولة .. والطقس الحار وراء انتشاره.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ