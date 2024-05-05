المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية يكشف تعليق البابا تواضروس الثاني على فيلم السرب

علق القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الارثوذكسية على الاحتفال بعيد القيامة المجيد، قائلا: ان ما يميز أعياد المصريين التشارك والتفاعل والتواجد معا وشاهدنا ان كل أطياف المجتمع المصري حضرت للاحتفال والتهنئة.

وأضاف موسى إبراهيم في مداخله هاتفيه مع الإعلامية انجي أنور في برنامجها مصر جديده الذي يذاع على قناه اي تي سي الفضائيه ان البابا تواضروس ركز في كلمته على قيمه الغفران غفران الله للإنسان وغفران الانسان للإنسان والتغاضي عن العثرات وان عدم الغفران يعني الصراع والصدام.

وأوضح أن تعليق البابا تواضروس على فيلم( السرب) هو فكرة الفيلم ومحتواه الذي يعبر عن ترجمه للتوجه الجديد في الجمهورية الجديدة وتوثيق لبطولات القوات المسلحة كذلك ان الفيلم سيبقى شاهد للأجيال القادمة ويحمل معاني رائعة للثأر السريع للأقباط الذين استشهدوا في ليبيا.