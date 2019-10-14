بعد وفاتها.. معلومات عن الفنانة نجوى علوان

يعيش الوسط الفني العربي صدمة كبيرة بعد اعلان خبر وفاة الممثلة السورية نجوى علوان التي توفيت بعد اصابتها بازمة قلبية اودت بحياتها.



وكان الفنان السوري تيم حسن من اوائل النجوم الذين قاموا بتقديم واجب العزاء في نجوى علوان التي نرصد هنا عددا من المعلومات عنها.



نجوى علوان حملت الجنسية السورية واللبنانية، وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق.



ومن اوائل اعمالها الفنية مسلسل "مقامات بديع الزمان الهمذاني"، وفيلم قصير بعنوان "زائرة المساء".



ومن أعمالها ايضا "على طول الأيام"، و"عنترة بن شداد"، و"الاجتياح"، و"العقاب"، ومن آخر أعمالها الفنية "مطلوب رجال"، و"الحبيب الأول".

