كوكتيل إجرام.. المشدد 5 سنوات لعاطلين لحيازتهما مواد مخدرة وسلاحا أبيض.. 10 سنوات سجنا لمزورين بالزاوية الحمراء.. وتأجيل محاكمة شقيق ضابط شرع فى قتل قاضى التجمع الخامس

- المشدد 10 سنوات لمزوري بطاقات وشهادات ميلاد بالزاوية الحمراء

- حبس تشكيل عصابى 4 أيام بالقاهرة تخصص فى سرقة التوك التوك









عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض.





البداية عندما أ لقى قسم شرطة الزاوية الحمراء القبض علي، "ا .د. " ، 35 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية مخدرات"، و"ع.30 سنة، عاطل، مستقلين دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ملك المتهم الأول أثناء ترددهما على دائرة القسم، وبحوزتهما مخدر الحشيش، و 6000 جنيه، و2 هاتف محمول، وسلاح أبيض.





وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والدراجة البخارية لتسهيل تحركاتهما.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة والتى بدورها احالت القضية للمحكمة والتى قضت بعقوبتها المتقدمة.





فيما عاقبت محكمة جنايات القاهرة، تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات والمستندات الرسمية بالسجن المشدد 10 سنوات في الزاوية الحمراء.





كانت قوات الأمن ألقت القبض على "ع.ا" عاطل متهم فى قضايا مخدرات، سرقة، وذلك لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال تزوير المحررات الرسمية بطاقات الرقم القومى، وشهادات، ومستندات رسمية وبيعها لعملائهم من راغبى الحصول عليها .





كما كشفت التحريات قيام المتهم الثانى "ج.ا" عاطل بانتحال صفة موظف حكومى، بقصد تزوير بطاقة الرقم قومى، وذلك بالإشتراك مع اخر، في تزوير شهادة تخرج لأحد الأشخاص.





وبتفتيش مسكن المتهمين عثر، بحوزتهم على جهاز لاب توب، داخله أختام شعار الدولة المقلدة المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية وفلاشة محمل عليها شهادات مزورة .





وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب التهم المنسوبة لهم، وتحرر المحضر اللازم، واحيل الى النيابة التى بدورها إحالته للمحكمة والتى قضت بعقوبتها المتقدمة.





كما أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمحكمة العباسية، اليوم الاثنين، محاكمة المتهم بالشروع في قتل قاضي بمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، عقب إطلاق النار عليه لـ 18 نوفمبر لسماع الشهود.





كانت كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، عن أن السلاح المستخدم فى إطلاق الرصاص على القاضى يخص ضابط شرطة، وأن منفذ الجريمة شقيق الضابط، وحصل على السلاح دون معرفة شقيقه.





كما أفادت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار محمد سلامة أن، الشرطة ألقت القبض على المتهم، ونسبت إليه تهمة الشروع في قتل القاضي، فظل يهذي بكلمات غير مفهومة، لم يعرف منها سبب الجريمة، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات التى تجرى.





وفى سياق متصل أمرت نياية المرج حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في السرقة، 4 ايام علي ذمة التحقيقات.





البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة أثناء مرور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المرج وبصحبته القوة المرافقة بشارع التروللي ـ دائرة القسم تنامى إلى سمعه صوت استغاثة باستبيان الأمر تمكن من ضبط كل نن ع.ا، 20 سنة، عاطل، م.ي، 30 سنة، عاطل وبحوزتهما كيس بداخله مسحوق " شطة"، سلاح أبيض " سكين " حال شروعهما في سرقة دراجة بخارية "توك توك" كرهًا عن قائدها م.ا، 16 سنة، سائق توك توك.





و بسؤال المجني عليه قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط مستقلًا دراجة بخارية " توك توك " قيادته استوقفه المتهمان في محاولة لسرقة الدراجة البخارية كرها عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما واتهمهما بالشروع في سرقته بالإكراه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم.





وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية " توك توك " كرها عن قائديها بقصد التصرف فيها بالبيع واعترفا بارتكاب 6 حوادث أخرى بذات الأسلوب.





باستدعاء المجني عليهما تعرفا على الدراجتين واتهمهما بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق، جار التوصل لمالكي باقي الدراجات المستولى عليها.



