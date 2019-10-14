أمين المجلس الأعلى للثقافة يفتتح معرض الخط العربى

أقام المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى، معرضا حول "فن الخط العربى تحت عنوان "الأخوة الإنسانية"، للفنان صلاح عبد الخالق، والفنانة البولندية أيزابيلا ماريا، بمتحف الأمير طاز بحى الخليفة بالقاهرة.





جاء المعرض بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، ضمن فعاليات الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات برئاسة الدكتور عبد الرحمن حجازى.







شارك فى افتتاح المعرض الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وممثلين عن فضيلة شيخ الأزهر الشريف والبابا تواضرس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويعد المعرض نتاج فعلي يحمل بصدق تجليات الوحدة الوطنية في أرقى صورها.





وقد لقى المعرض استحسان وإعجاب الحضور الذين أشادوا بالقيمة الفنية التى يبثها هذا المعرض من خلال اللوحات المعروضة به.





جدير بالذكر أن الفنان صلاح عبد الخالق هو عاشق الخط العربي حصل على سبع جوائز دولية ومحلية في مجال الخط العربي، وهو سكرتير عام الجمعية المصرية للخط العربي، وعضو مجلس إدارة نقابة الخطاطين، ويعمل الآن مصمم وخطاط بصحيفة الجمهورية.





والفنانة البولندية أيزابيلا ماريا هى عاشقة مصر وأثارها، ومن أهم أعمالها في مجالها "الترميم والحفظ" ترميم معبد حتشبسوت بالأقصر - ومركب خوفو الثاني بالجيزة، وتعتبر الخط العربي من أفضل الوسائل للتعبير الفني والجمالى.