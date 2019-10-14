لتفادي النصب.. خطوات بسيطة تساعد على شراء سيارة مستعملة

في ظل توسع شركات السيارات في إنتاج موديلات جديدة، يظل سوق السيارات المستعملة ذا الرواج الأول في مصر.



ولكن يواجه المقبلون على الشراء تشتيتا كبيرا خلال عملية اختيار الموديل المناسب، ليبدأ بعدها المشتري رحلة البحث عن السيارة في الأسواق.



ويرصد التقرير التالي عددا من الخطوات التي يجب أن يتبعها المقبل على شراء سيارة مستعملة؛ ويمكن التعرف عليها.



-يجب أولا على المشتري تحديد متوسط سعر السيارة التي سيشتريها، لتقليص عملية البحث واختيار المركبة المناسبة.



-عند اختيار الموديل المناسب ينبغي أن تكون تلك السيارة لها رواج داخل السوق المصري، حتي لا يعاني المالك من صعوبة في شراء قطع الغيار وإصلاح تلك السيارة، فضلا عن ما يقابله من صعوبه بعد ذلك في بيعها مرة أخري.



-إحضار الفني متخصص في الميكانيكا هي أهم تلك الخطوات، فهمها كانت خبرة الشخص في عالم السيارات، فهي لا تقارن بخبرة الفنيين والمتمرسين لتلك الوظيفة.



-يجب علي المشتري تجربة السيارة بنفسه قبل الشراء، للتأكد من كفاءة جميع مكوناتها، فضلا عن التأكد من عمل مكيف الهواء باقي الكماليات، والتي قد تؤثر في ثمن تلك المركبة بالسلب في حالة تلفها.



-هناك بعض تعليمات الأمان التي يتوجب على المالك الجديد اتباعها بعد شراء تلك السيارة، من خلال مراجعة مركز فني أو الميكانيكي الخاص به، للقيام بالصيانات الدورية للسيارة.