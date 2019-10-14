Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

لتفادي النصب.. خطوات بسيطة تساعد على شراء سيارة مستعملة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:48 م
خطواط بسيطة تساعدك
خطواط بسيطة تساعدك علي شراء سيارة مستعملة
Advertisements
خالد محيي الدين
في ظل توسع شركات السيارات في إنتاج موديلات جديدة، يظل سوق السيارات المستعملة ذا الرواج الأول في مصر.

ولكن يواجه المقبلون على الشراء تشتيتا كبيرا خلال عملية اختيار الموديل المناسب، ليبدأ بعدها المشتري رحلة البحث عن السيارة في الأسواق.

ويرصد التقرير التالي عددا من الخطوات التي يجب أن يتبعها المقبل على شراء سيارة مستعملة؛ ويمكن التعرف عليها. 

-يجب أولا على المشتري تحديد متوسط سعر السيارة التي سيشتريها، لتقليص عملية البحث واختيار المركبة المناسبة.

-عند اختيار الموديل المناسب ينبغي أن تكون تلك السيارة لها رواج داخل السوق المصري، حتي لا يعاني المالك من صعوبة في شراء قطع الغيار وإصلاح تلك السيارة، فضلا عن ما يقابله من صعوبه بعد ذلك في بيعها مرة أخري.

-إحضار الفني متخصص في الميكانيكا هي أهم تلك الخطوات، فهمها كانت خبرة الشخص في عالم السيارات، فهي لا تقارن بخبرة الفنيين والمتمرسين لتلك الوظيفة.

-يجب علي المشتري تجربة السيارة بنفسه قبل الشراء، للتأكد من كفاءة جميع مكوناتها، فضلا عن التأكد من عمل مكيف الهواء باقي الكماليات، والتي قد تؤثر في ثمن تلك المركبة بالسلب في حالة تلفها.

-هناك بعض تعليمات الأمان التي يتوجب على المالك الجديد اتباعها بعد شراء تلك السيارة، من خلال مراجعة مركز فني أو الميكانيكي الخاص به، للقيام بالصيانات الدورية للسيارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزاى تكشف نصب تجار السيارات المستعملة والجديدة.. خطوات مهمة لازم تعرفها قبل شراء سيارة |خدمات

اشتري عربية مستعملة من غير ما حد يضحك عليك بهذه الطريقة.. فيديو

سؤال وجواب؟.. كيف تتعامل الجمارك مع سيارة موديل 2015 ومالكها اشتراها زيرو في 2017؟

ترشيحاتنا

الجيش الوطني الليبي يكشف كيفية تهريب تركيا للإرهابيين إلى البلاد

أول تعليق لـ هند صبرى بعد فوز قيس سعيد بالرئاسة التونسية

جنازة في خامسة أول.. حكاية صورة هزت دمياط |شاهد

يد من ذهب .. كيف عانق نادي الزمالك التاريخ من أوسع أبوابه

أول قاضية تدخل القصر الرئاسي.. تعرف على زوجة ساكن قرطاج الجديد

نقاب ومايوه .. التفاصيل الكاملة لضبط سائحتين قبل تصوير مشاهد إباحية في معابد الأقصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدث فى بريطانيا.. طفلة في الـ7 تفقد ساقيها بسبب تشخيص طبي خاطئ.. شاهد

مثيرة للغاية.. زوج كيم كارداشيان يرفض ظهور زوجته بهذه الإطلالة.. صور

أحمر أوف شولدر .. إنجى وجدان بفستان كاجوال فى أحدث ظهور