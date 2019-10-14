بعد إلقاء كلمة وزير التعليم العالي باليونسكو.. تعرف على أبرز محطات التعاون مع مصر

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نهلة الشربيني



وتشهد الدورة الحالية مناقشة العديد من القضايا الدولية، ويتم خلالها الاستماع لكلمات ممثلى الدول الأعضاء فيما يخص مختلف الموضوعات المتعلقة بمجال عمل المنظمة.



وكانت قد شهدت الآونة الماضية تعاون مثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واليونسكو:



* ورشة عمل حول الحقوق الثقافية للطفل باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو:



برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو- يونسكو- ايسيسكو) نظمت اللجنة الوطنية المصرية فعاليات ورشة عمل عربية حول الحقوق الثقافية للطفل في ضوء أهداف التنمية المستدامة 2030 في إطار خطة عمل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) لعامى 2019-2020 بمقر اللجنة الوطنية المصرية بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من 1 حتى 3 أكتوبر 2019، بحضور الدكتور غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ود غيث فريز مدير مكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة، وعدد من الشخصيات المعنية في هذا المجال.



وتهدف الورشة إلى رصد التطورات التي طرأت على وضع الأطفال في الدول العربية في ظل الظروف الراهنة، فضلا عن مناقشة كيفية إدماج قضايا الأطفال في برامج تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وكذا التأكيد على الأهمية الإستراتيجية لقطاع الطفولة في خريطة السلوك البشري والتنمية المستدامة، إضافة إلى اقتراح آليات لضمان إدراج عمل الأطفال ضمن برامج الدول العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتطوير السياسات العربية الخاصة بحماية الأطفال.



وتناول فعاليات الورشة عددًا من المحاور، منها: السياسات والإستراتيجيات العربية المعنية بحماية الأطفال في ضوء أهداف التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى الآليات القانونية والتشريعية الكفيلة بحماية حقوق الطفل من الانتهاكات والحد منها، فضلا عن عمل الأطفال بين الأوضاع الراهنة وأهداف التنمية المستدامة 2030.



وشارك فى هذه الورشة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو)، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلا عن المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة (اليونسيف)، بالإضافة إلى وجمعيات المجتمع المدني، ووزارتي الثقافة، والتربية والتعليم، و30 طالبًا من المدارس الدولية والخاصة.





* اللجنة الوطنية لليونسكو تنظم ورشة تدريبية حول التراث المغمور بالمياه:



تنظم اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، ورشة عمل تدريبية حول "التراث الثقافي المغمور بالمياه "، في إطار تنفيذ برنامج المساهمة لمنظمة اليونسكو عن عامي 2018/2019، وذلك بالتعاون مع وزارة الآثار ومكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية.



وتعقد الورشة التدريبية في مركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر المقبل، على أن تكون الورشة مجانية، وسيتم توفير إقامة كاملة للمشاركين من خارج الإسكندرية، على أن يتم تلقي طلبات المشاركة في الورشة التدريبية في موعد أقصاه 24 أكتوبر الجاري.



ووضعت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بعض الشــروط للمشاركة في الورشة التدريبية، ومنها أن يكون المشارك من المعنيين بالآثار الغارقة بالجهات الحكومية، وألا يزيد السن عن 45 عامًا، مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية والسباحة، ويتمتع باللياقة البدنية والصحية، ولديه تفرغ تام خلال أيام الدورة التدريبية، لكي يتم الوصول إلى أقصى استفادة ممكنة.



وحددت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو طرق التواصل معها وذلك عبر الموقع الإلكتروني



ومن المقرر أن يقوم الوزير ببحث أوجه التعاون بين مصر واليونسكو، وكذلك التعاون المصرى الفرنسى التعليمى والبحثى، ومتابعة آخر مستجدات إنشاء (بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس)، وزيارة المكتب الثقافى المصرى بباريس.

ألقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم، كلمة خلال المشاركة فى فعاليات الدورة ( 207) للمجلس التنفيذى لليونسكو؛ لإلقاء كلمة مصر أمام المجلس بباريس.وتشهد الدورة الحالية مناقشة العديد من القضايا الدولية، ويتم خلالها الاستماع لكلمات ممثلى الدول الأعضاء فيما يخص مختلف الموضوعات المتعلقة بمجال عمل المنظمة.وكانت قد شهدت الآونة الماضية تعاون مثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واليونسكو:* ورشة عمل حول الحقوق الثقافية للطفل باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو:برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو- يونسكو- ايسيسكو) نظمت اللجنة الوطنية المصرية فعاليات ورشة عمل عربية حول الحقوق الثقافية للطفل في ضوء أهداف التنمية المستدامة 2030 في إطار خطة عمل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) لعامى 2019-2020 بمقر اللجنة الوطنية المصرية بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من 1 حتى 3 أكتوبر 2019، بحضور الدكتور غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ود غيث فريز مدير مكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة، وعدد من الشخصيات المعنية في هذا المجال.وتهدف الورشة إلى رصد التطورات التي طرأت على وضع الأطفال في الدول العربية في ظل الظروف الراهنة، فضلا عن مناقشة كيفية إدماج قضايا الأطفال في برامج تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وكذا التأكيد على الأهمية الإستراتيجية لقطاع الطفولة في خريطة السلوك البشري والتنمية المستدامة، إضافة إلى اقتراح آليات لضمان إدراج عمل الأطفال ضمن برامج الدول العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتطوير السياسات العربية الخاصة بحماية الأطفال.وتناول فعاليات الورشة عددًا من المحاور، منها: السياسات والإستراتيجيات العربية المعنية بحماية الأطفال في ضوء أهداف التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى الآليات القانونية والتشريعية الكفيلة بحماية حقوق الطفل من الانتهاكات والحد منها، فضلا عن عمل الأطفال بين الأوضاع الراهنة وأهداف التنمية المستدامة 2030.وشارك فى هذه الورشة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو)، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلا عن المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة (اليونسيف)، بالإضافة إلى وجمعيات المجتمع المدني، ووزارتي الثقافة، والتربية والتعليم، و30 طالبًا من المدارس الدولية والخاصة.* اللجنة الوطنية لليونسكو تنظم ورشة تدريبية حول التراث المغمور بالمياه:تنظم اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، ورشة عمل تدريبية حول "التراث الثقافي المغمور بالمياه "، في إطار تنفيذ برنامج المساهمة لمنظمة اليونسكو عن عامي 2018/2019، وذلك بالتعاون مع وزارة الآثار ومكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية.وتعقد الورشة التدريبية في مركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر المقبل، على أن تكون الورشة مجانية، وسيتم توفير إقامة كاملة للمشاركين من خارج الإسكندرية، على أن يتم تلقي طلبات المشاركة في الورشة التدريبية في موعد أقصاه 24 أكتوبر الجاري.ووضعت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بعض الشــروط للمشاركة في الورشة التدريبية، ومنها أن يكون المشارك من المعنيين بالآثار الغارقة بالجهات الحكومية، وألا يزيد السن عن 45 عامًا، مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية والسباحة، ويتمتع باللياقة البدنية والصحية، ولديه تفرغ تام خلال أيام الدورة التدريبية، لكي يتم الوصول إلى أقصى استفادة ممكنة.وحددت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو طرق التواصل معها وذلك عبر الموقع الإلكتروني [email protected] كما يمكن إرسال رسالة للبريد الإلكتروني [email protected] ويمكن التواصل هاتفيًا من خلال 01005434891.ومن المقرر أن يقوم الوزير ببحث أوجه التعاون بين مصر واليونسكو، وكذلك التعاون المصرى الفرنسى التعليمى والبحثى، ومتابعة آخر مستجدات إنشاء (بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس)، وزيارة المكتب الثقافى المصرى بباريس.

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