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أخبار البلد

المنتجين الزراعيين: الطيور المهاجرة تهدد الثروة الداجنة في مصر

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:43 م
الطيور المهاجرة
الطيور المهاجرة
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شيماء مجدي
أشاد فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، بمجهودات وزارة الزراعة فى مجال مقاومة الأمراض التي تنتقل من الطيور المهاجرة في فصل الشتاء من كل عام.

وأكد "واصل" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تلك الطيور تأتى غالبًا من أفريقيا لتصل إلى ليبيا وبالنسبة لها مصر مكان للاستراحة مما يجعلنا محطا للأمراض ولهذا حدثت أزمات مرض الطيور خلال الأعوام السابقة.

وناشد "نقيب المنتجين الزراعيين" المواطنين بضرورة اتباع إرشادات وزارة الزراعة وتربية الدواجن فى أماكن مغلقة لحين الانتهاء من هجرة الطيور.

وأوضح "نقيب المنتجين الزراعيين" أن الخوف الحقيقي يكون من انتقال إنفلونزا الطيور إلى دواجننا.

وقال: إن الأمراض التى تصيب الدواجن فى مصر تكون أصابت دواجن بدول أخرى لذا على وزارة الزراعة أن تستعد لأى إصابة من تلك الفيروسات.
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