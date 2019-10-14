30 طعنة وتهشم بـ الجمجمة.. العثور على جثة سيدة فى ترعة بـ الجيزة

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهود البحث لكشف غموض العثور علي جثة سيدة ملقاة في رشاح بمدينة الحوامدية ومصابة بحوالي 30 طعنة في الوجه والرأس والصدر.



تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور علي جثة سيدة داخل جوال ملقي في رشاح بمدينة الحوامدية، انتقلت علي الفور قوات الأمن برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة والمقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث الحوامدية لمسرح العثور علي الجثة وتبين من الفحص أنها لسيدة في الثلاثينات من عمرها.



وأخطرت مباحث الجيزة النيابة العامة التي انتقلت لإجراء المعاينة ومناظرة الجثة وأسفرت عن ارتداء المجني عليها بلوزة وبنطلون ومصابة بحوالي 30 طعنة في أنحاء متفرقة من الجسد تركزت معظمها في الوجه والصدر وتسبب الطعنات في تهتك فروة الرأس وتهشم بعظام الجمجمة.



شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة حيث يتولي العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة فحص بلاغات التغيب لسيدات بمواصفات المجني عليها علي مستوي أقسام شرطة الجيزة وتعميم نشرة علي مستوي الجمهورية بصورها ومواصفاتها لعرضها علي أصحاب بلاغات التغيب في سبيل تحديد هويتها بعدما أسفرت التحريات والمناقشات الأولية لأهالي المنطقة أن القتيلة غريبة عن البلدة.



وأمرت نيابة البدرشين برئاسة المستشار إبراهيم خلف بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لتحديد أسباب الوفاة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.