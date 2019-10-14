صدمت جمهورها.. أصالة تنشر فيديو من عيادة طبيبها النفسي

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري مقطع فيديو قصير، عبر خاصية «Story» على حساب انستجرام الشخصي، من داخل عيادة الطبيب النفسي المُعالج لها، ولفتت خلاله إلى الأشياء التي تحبها في عيادته.



وأبرزت أصالة في الفيديو عددا من الوسائد داخل العيادة مدون عليها عدد من العبارات الإيجابية، منها: «بقدر ما نُحِب نُحَب»، وغيرها من العبارات التي تشحن طاقتها النفسية.



يذكر أن أصالة تتابع مع الطبيب النفسي الدكتور مصطفى النحاس، الذي نشر مسبقًا صورة له عبر إنستجرام، ظهر فيها مع الفنانة السورية أصالة نصري، برفقة طفليها "آدم" و"علي".



وكتب الطبيب النفسي مصطفى النحاس، آنذاك تعليقًا لـ أصالة، واصفًا إياها فيه، قائلًا: "زي ما كانت مغطية آدم بفستانها أصالة عندها القدرة إنها تغمر ملايين بمحبتها وبمشاعرها، وأنت قاعد معاها ماينفعش تحس غير إنها واحدة من عيلتك قريبة ومهتمة بكل تفصيلة، وصعب تتخيل إن الأم البسيطة دي ممكن تتحول لأسطورة أول ما بتغني".



وتابع طبيب أصالة النفسي، قائلًا: "لما تسمع بقى ألبومها الجديد تحس بحالة سعادة ودهشة وتلاقيه بيلعب على أوتار مشاعرك، وانا عايش حالة السعادة دي عندي أفكار كتير عن كل أغنية ححكيلكم عنها، بس قولت أشارككم فرحتي بالألبوم ومحبتي وفرحتي بيها".



ومن جانبها، ردت عليه الفنانة أصالة نصري، في التعليق على الصورة، قائلة له: "لله يسعد قلّبك دكتوري الحبيب".