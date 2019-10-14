صدر ضده 22 حكما بالمؤبد.. مقتل متحرش بـ 200 طفل طعنا داخل محبسه

عثر على واحد من أسوأ المتحرشين بالأطفال فى بريطانيا مقتولا داخل محبسه.



ووفقًا لشبكة " سي ان ان" الأمريكية، أكدت وزارة العدل البريطانية في بيان لها أن ريتشارد هاكل ، 33 عامًا ، الذي ادعى أنه تحرش بما يقرب من 200 طفل ماليزي ، توفي في سجن فول ساتون في يوركشاير بإنجلترا يوم الأحد.



وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أنه تعرض للطعن حتى الموت.



تلقى المتحرش 22 حكمًا بالسجن المؤبد في أولد بيلي عام 2016 بسبب جرائم ضد أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 12 عامًا.