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مرأة

من الندوة التثقيفية.. مروة ناجي تبرز أنوثتها باللون الأحمر مع أبطال الممر

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:26 ص
آية التيجي
نشرت المطربة مروة ناجي صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وذلك خلال حضورها الندوة التثقيفية ال 31 للقوات المسلحة، وقد ظهرت مروة ناجي بإطلالة ساخرة، وجذابة للغاية.

وعلقت مروة ناجي على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: "شرف كبير جدًا ليا، وبجد فخووره إني كنت جزء من المشاركين في الندوه التثقيفية الـ ٣١ للقوات المسلحه .. مبسوطة جدًا بمقابلتي لكل الحضور وخصوصًا أبطال ونجوم العمل الرائع "فيلم الممر".

وارتدت مروة ناجب فستان طويل وباكمام طويلة وواسعة باللون الاحمر، وبتصميم واسع من الأسفل، ومصنوع من الحرير المطفي، ومزين بحذام من منطقة البطن وبأكسسوار بسيط باللون الفضي.

وتركت مروة ناجي شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة ناعمة، وجذابة للغاية، وهو ما تلائم مع إطلالتها، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت وضع الكحل الأسود على عينيها، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

واختارت بعض الأكسسورات البسيطة والتي اكملت من إطلالتها، حيث اختارت اسورة بسيطة لامعة باللون الفضي، وختام من نفس الشكل، مع قرطين ناعمين.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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