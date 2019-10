من الندوة التثقيفية.. مروة ناجي تبرز أنوثتها باللون الأحمر مع أبطال الممر

View this post on Instagram

شرف كبير جدًا ليا، وبجد فخووره إني كنت جزء من المشاركين في الندوه التثقيفية الـ ٣١ للقوات المسلحه .. مبسوطة جدًا بمقابلتي لكل الحضور وخصوصًا أبطال ونجوم العمل الرائع "فيلم الممر" ♥🇪🇬 #مروة_ناجي #الندوة_التثقيفية #الممر