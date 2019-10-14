أستاذ تاريخ: مصر لا تسلم أرضها لأحد.. والشعب عزل الوالي العثماني المستبد.. فيديو

قال جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إننا لم نرصد أي مطالب فئوية بعد نكسة 1967، الشعب كان على وعي باننا في حالة حرب وتلك هذه الحرب تستدعي التحدي والصمود.



وأضاف جمال شقرة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "مصر لا تسلم أرضها على أحد، وذلك منذ الدولة العثمانية.



وتابع جمال شقرة: "الدولة العثمانية احتلت مصر في وقت كانت المنطقة تعاني من التفكك، ولأول مرة يفرض الشعب صك بينه وبين الحاكم محمد علي بشروط الشعب المصري".



وأكمل جمال شقرة: "خرج 45 ألف نسمة من المصريين لمحاصرة القلعة لـ عزل الوالي العثماني المستبد وقاموا بعزل الوالي العثماني المستبد، وحكم محمد علي مصر"، مضيفا: "عندما حاول السلطان العثماني عزل محمد علي من مصر رفض الشعب المصري هذا".