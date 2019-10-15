دي. بي.إس جي تي أحدث ثمار التعاون بين أستون مارتن وزاجاتو بقوة 760 حصانا

بعد تعاون تواصل على مدار حوالي 60 عاما بين شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية "أستون مارتن" وشركة تصميم السيارات الإيطالية "زاجاتو"، قدمت الشركتان أحدث ثمار تعاونهما وهي السيارة الجديدة "أستون مارتن دي.بي.إس جي تي زاجاتو"، وذلك بعد الكشف عن صور السيارة الجديدة في وقت سابق العام الحالي.



وذكر موقع "موتور تريند"، المتخصص في موضوعات السيارات، أن السيارة الجديدة من تصميم "زاجاتو" تأتي مع سيارتها العريقة التي أعيد تصميمها "دي.بي4 جي تي زاجاتو كونتينوشن" والتي سيتم صناعة 19 سيارة منها فقط إحياء للجيل الأول من هذا الطراز، "دي.بي4 جي تي" الذي تعود صناعته إلى ستينيات القرن العشرين. وقد ظهرت السيارتان أمام العملاء لأول مرة في قاعة العرض الجديدة "كونكورز" بولاية رود أيلاند الأمريكية.



وفي الوقت نفسه، تعتبر السيارة "دي.بي.إس جي.تي زاجاتو" نسخة خاصة من السيارة الرائعة "دي.بي.إس سوبر ليجيرا" من "أستون مارتن".



وألواح جسم النسخة الجديدة الخاصة مختلفة، مع شبكة أمامية مصنوعة من ألياف الكربون وتصميم فريد بحيث يمكن فتحها أو غلقها وفقا للموقف، إلى جانب تزويدها بمحرك تربو مزدوج يتكون من 12 صماما ويعطي قوة قدرها 760 حصانا.



كما استخدمت "أستون مارتن" و"زاجاتو" تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع مكونات قمرة السيارة مع مقابض ذهبية لأشياء مثل أزرار التحكم في تكييف الهواء. كما أن مقاعد السيارة التي تم عرضها في قاعة "كونكورز" مغطاة بالجلد الفاخر نوع "كاثينس سبايسي ريد"، إلى جانب شعار "زد" الخاص بشركة "زاجاتو". ويمكن للعميل إذا أراد تجهيزات مختلفة أو شكل مختلف للسيارة الحصول على ما يريد من خلال شركة "كيو" التابعة لـ "أستون مارتن" التي تقوم بتعديل وتجهيز السيارات الفارهة وفقا لرغبات العملاء.



وتباع السيارتان "دي.بي.إس جي تي" و"دي.بي4 جي تي زاجاتو كونتينوشن" بسعر 5ر7 مليون دولار.