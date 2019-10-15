نائبة بورسعيد: وزير المالية استجاب لمطالبنا واتخذ قرارات لصالح مستخلصي الجمارك

قالت النائبة سعاد المصري عضو مجلس النواب انها التقت، أمس الإثنين، وزير المالية الدكتور محمد معيط، بالتنسيق مع النائب محمود حسين وعادل لمعي أمين عام حزب مستقبل وطن في بورسعيد، وبحضور ممثلين عن التجارة والتخليص الجمركي وأصحاب المشروعات الصناعية.





وأشارت "نائبة بورسعيد" إلى أن الإجتماع أقيم بحضور رئيس مصلحة الجمارك ورئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك.





طرح نائبا بورسعيد المشكلات التي تواجه تجار ومستخلصي ومصنعي المدينة علي وزير المالية واقترحا بعض الحلول التي من شأنها تحقيق الفائدة وإحداث رواج تجاري بالمحافظة.





وأوضحت سعاد المصري أن الوزير استجاب للمطالب ووجه بالاتي:





١- حل مشاكل مصانع التصدير في مشكلة الوزن فبدلًا من وزن الحاويات مرتين وجه الوزير بالوزن مرة واحدة وهذا يقتصر الوقت ويخفض التكلفة مما يساعد في المنافسة العالميه لسعر التصدير.





٢-إلغاء غرامة المائتين جنيه التي تفرض على إذن الإفراج في حالة نقص عدد الطرود وهذا أيضًا يساعد في خفض التكلفة.





٣- تفعيل خصم العشرة بالمائة وكذلك العيار الخاص بالسلع الوارده تخفيضًا للنفقات بالنسبة للمستوردين البورسعيدية.





٤- حل كل الصعوبات التي تواجه النظام اللوجستي في الافراج عن البضائع في غضون هذا الشهر.



