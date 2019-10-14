سيناتور أمريكي: أردوغان ارتكب أكبر خطأ سياسي في حياته

قال السيناتور الجمهوري، ليندسي جراهام، إن الكيل طفح بالحزبين الجمهوري والديمقراطي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وأضاف جراهام لقناة فوكس نيوز الأمريكية، الاثنين، أن أردوغان ارتكب أكبر خطأ سياسي في حياته.



وتابع "سنخرج أردوغان من سوريا ونعيد ترتيب الأمور".



كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد في وقت سابق الاثنين أن "عقوبات صارمة" ضد تركيا يمكن أن تصدر قريبًا ردًا على الهجوم العسكري الذي أطلقته أنقرة ضد القوات الكردية في شمال سوريا.



وقال ترامب في تغريدة إن "عقوبات صارمة ضد تركيا قادمة".