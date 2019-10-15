أندية ومراكز الشباب في الفيوم تقاطع مسابقات اتحاد كرة القدم

قررت اندية ومراكز الشباب بالفيوم مقاطعة مسابقات الاتحاد المصرى لكرة القدم بسبب مخالفة اللائحة فى كأس مصر ودورى القسم الثالث.



كان ممثلو 7 اندية ومراكز الشباب عقدوا اجتماعا فى مركز شباب اطسا حضره كل من ناصر العمدة رئيس مجلس ادارة مركز شباب ابشواى وعلى مهدى نائب رئيس مجلس ادارة نادى مطرطارس ومحمود عبد العليم رئيس مركز شباب سنورس وياسر الرباط رئيس نادى ابوكساه وشعبان عبد الغنى عبد الباسط رئيس مركز شباب اطسا واشرف معوض قرنى نائب رئيس مركز شباب الفيوم "الساحة الشعبية " ومصطفى محمد على عضو مجلس ادارة مركز شباب طامية .



قرر المجتمعون ارسال خطاب الى رئيس اتحاد كرة القدم يعلنون فيه مقاطعة مسابقة كاس مصر التى ستبدأ مبارياتها اليوم الثلاثاء ودورى القسم الثالث اعتراضا على لائحة كأس مصر 2019/2020، والتى سوف تتسبب فى استبعاد اندية من الجمعية العمومية ومسابقة الدورى لمخالفة الشروط من قبل الاتحاد بعد بداية الدورى بهبوط اربعة فرق بدلا من اثنين ومخالفة لائحة النظام الاساسي للاتحاد المعمول بها سابقا وذلك لحين الرجوع الى شروط المسابقة التى بدأ بها الدورى وشروط كأس مصر المعمول بها فى الموسم السابق.