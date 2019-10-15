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رياضة

أحمد الأحمر: الإعارات ساعدتني في تحقيق بطولات قارية.. والزمالك الأفضل إفريقيا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:16 ص
احمد الاحمر نجم كرة
احمد الاحمر نجم كرة اليد في الزمالك
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حسن العمدة
اكد احمد الاحمر نجم كرة اليد في الزمالك، ان الاعارات العديدة ساعدته على تحقيق عدد كبير من البطولات القارية.

قال الأحمر في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، انه توج بعدة بطولات قارية مع الأندية التي تمت اعارته لها.

وواصل ان الزمالك أفضل فريق في أفريقيا، مؤكدا انه يتشرف بالتواجد ضمن كتيبة القلعة البيضاء.

وتابع ان الجميع داخل الزمالك يساعد بعضه، متمنيا ان يقدم الفريق موسما جيدا.
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