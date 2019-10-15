تفاصيل عقوبات ترامب على وزراء أردوغان بسبب غزو سوريا

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشين إن الوزراء الأتراك الثلاثة اللذين شملتهم العقوبات الجديدة هم وزير الطاقة والداخلية والدفاع.



وأضاف مونشين: "وزير الخزانة الأمريكي: مستعدون لفرض عقوبات إضافية على المسئولين والكيانات في الحكومة التركية حسب الضرورة".



وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن أمس أن وزارة التجارة الأميركية ستوقف مفاوضاتها التجارية مع تركيا، وأنه بصدد إصدار قرارات تنفيذية لفرض عقوبات على مسئولين أتراك رسميين، وأي شخص يساهم في العمليات التركية، المزعزعة للاستقرار في شمال شرق سوريا.



وأوضح الرئيس الأميركي في بيان نشره على حسابه الرسمي في تويتر، أن وزارة التجارة ستوقف مفاوضاتها بشأن صفقات تتجاوز قيمتها الـ 100 مليار دولار مع تركيا. وأضاف ترامب، أن الضرائب المفروضة على الصلب المستورد من تركيا سترتفع بمقدار 50 في المئة.



وتابع: "أنا جاهز تماما لتدمير الاقتصاد التركي وبسرعة إذا استمر القادة الأتراك في السير على هذا النهج الخطير والمدمر".