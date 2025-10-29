تفاصيل أحدث سماعة لهواوى العالمية

أعلنت هواوى العالمية عن أحدث سماعات لها وهى HUAWEI FreeBuds 7i بتصميم يشبه الحصى، مع علبة شحن غير لامعة متوفرة بألوان الوردي، الأبيض، والأسود.

توفر السماعات تجربة مميزة بإلغاء ضوضاء ديناميكي ذكي 4.0 مع تحسين عزل الضوضاء بنسبة 30% في الترددات الحساسة وأداء عمق إلغاء يصل إلى 28 ديسيبل.

تأتي بأربع وسائد أذن لضمان الراحة والعزل المثالي.

تحتوي السماعات على وحدة تشغيل ديناميكية بقطر 11 مم وأربعة مغناطيسات، مع دعم LDAC واعتماد Hi-Res Audio Wireless لنقل الصوت عالي الدقة.

يدعم نظام معادلة الصوت التكيفي الثلاثي (Triple Adaptive EQ) ضبط الصوت تلقائيًا حسب قناة الأذن، فضلاً عن تجربة صوت محيطي بزاوية 360 درجة مع مستشعر حركة سداسي المحاور.

تستخدم السماعات ميكروفونًا بتقنية توصيل العظم مع ثلاثة ميكروفونات إضافية لتحسين جودة المكالمات حتى في الضوضاء العالية (90 ديسيبل).

كما تعتمد على خوارزمية ذكاء اصطناعي لتحليل الصوت وإزالة الضوضاء، وتدعم أوامر الإيماءات للتحكم بالمكالمات.

تتوفر الآن بسعر 3999 جنيهًا مصريًا بدلًا من 4499 جنيهًا عبر متجر هواوي وبعض متاجر التجزئة.