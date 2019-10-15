Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد الحكم عليها في قضية مرضى السمنة.. كسر قدم ابن ريهام سعيد

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:07 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
Advertisements
سعيد فراج
نشرت المذيعة ريهام سعيد، صورة عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهر فيها قدم ابنها طارق، بعدما كسرت ووضعت في الجبس الطبي، لتعلق على إصابة نجلها قائلة «تيتو .. الحمد لله».

يأتي ذلك، بعدما كشفت ريهام سعيد نص الحكم في قضيتها المعروفة إعلاميًا بـ «قضية السمنة»، إذ نشرت عبر حسابها الشخصى على موقع الصور "انستجرام" صورة مكتوب عليها معنى اسم الله الجبار الذى يجبر قلوب العباد، وعلقت ريهام سعيد على الصورة قائلة: "حكمت المحكمة بعدم الاختصاص، وإحالتها للمحكمة الاقتصادية".

وتضمنت الدعوى التي تقدم بها المحامي ضد ريهام سعيد بأن الشعب تفاجأ خلال برنامج "صبايا" المذاع على قناة الحياة، أن الإعلامية توجه فيه إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريين واستخدمت عبارات، وأوصاف لا تليق أن تقال فى برنامج.

وذكرت الدعوى أن ريهام سعيد سخرت من مرضى السمنة، وقالت عنهم إنهم ميتون، وأنهم عالة على أسرهم وعالة على المجتمع، وزعمت أن المرأة التخينة تشوه المنظر ورائحتها كريهة، وتحتوي على سموم فى تعميم غريب عن جميع مرضى السمنة، ما أهان عدد كبيرًا من الشعب.

وتضمنت الدعوى أن ما صدر من المعلن إليها يعد تصريحا غريبا أن يصدر من مذيعة كبيرة على الهواء مباشرة، وفي برنامج مشهور يذاع فى جميع أرجاء الوطن العربى، ما تسبب فى أن تقوم النقابة العامة للإعلاميين، وكذلك قناة الحياة بوقف البرنامج.

View this post on Instagram

تيتو . الحمد لله

A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول رد من ريهام سعيد بعد وقف برنامجها

محاكمة ريهام سعيد 14 أكتوبر بعد تصريحات السمنة

هما دول اللى بتكلم عنهم يا بلد.. ريهام سعيد تثير الجدل من جديد عبر انستجرام

لم يكن الرضا سهلا.. ريهام سعيد تشارك متابعيها بصورة جديدة

ريهام سعيد تنشر فيديو دفاع النجم الراحل طلعت زكريا عنها

محاكمتي بكرة .. ريهام سعيد تطلب من جمهورها الدعاء

ترشيحاتنا

عبور المانش بذراع واحدة.. قصة نجاح وتحدي في الغردقة.. صور

اخبار الفن.. حقيقة تدهور حالة عادل إمام.. ظهور نادر لـ حفيدة فريد شوقي.. سلمى حايك عارية الظهر

ننشر صور وأسماء طلاب الجامعة البريطانية المتوفين فى حادث تفحم سيارة الشروق

تحطم مقاتلة إثيوبية من طراز سوخوي

حازم إمام يكشف عن نصيحة جوزيه مورينيو لتطوير أداء المنتخب الوطني

باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب نيمار عن الملاعب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ملابس الجيم.. دوللي شاهين تثير الجدل بإطلالة جريئة

بفستان لامع.. سالي عبد السلام تبرز أنوثتها بإطلالة متميزة.. صور

بعد إثارتها الجدل مع محمد صلاح.. أليساندرا تشعل السوشيال ميديا