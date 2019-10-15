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أخبار العالم

شاهد.. تركيا تستعين بدبابات مزودة بمنظومة حماية نشطة في عدوانها على سوريا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:52 ص
دبابة عسكرية
دبابة عسكرية
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شيماء مصطفى
نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية ، مقطع فيديو يظهر نقل الجيش التركي لدبابات "إم 60" الأمريكية المحصنة إلي سوريا.

ووفقًا للوكالة الروسية، من المقرر أن تنقل تركيا دبابات إلى شمال سوريا للمشاركة في غزوها العسكري، لافتة إلى أن هذه الدبابة مزودة بمنظومة "أكور بولات" للحماية النشطة.

وتستطيع منظومة "أكور بولات"، حماية مقدمة الدبابة وجانبيها واعتراض القذائف الصاروخية المضادة للدروع.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أطلق الأربعاء الماضي، عملية عسكرية على شمال سوريا، بذريعة القضاء على الأكراد، ما أسفر عن هروب عدد من محتجزي تنظيم داعش الإرهابي.

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